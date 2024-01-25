Çılgın Sayısal'da 199 talihli ekstra kazandı!

Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 199 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 24 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen çekilişinde, 4 bilen 199 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 199 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. 4 bilen 199 talihli, kişi başı 37 bin TL ikramiye kazandı.

31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 50 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

