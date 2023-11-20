Çıkrıkçı’nın foseptik montajı tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı mahallesinde 35 Milyon TL bedelle alt ve üstyapı yatırımı yanında sürdürdüğü 500 kişilik fosseptik montajını da tamamladı.MANİSA (İGFA) - ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında mahallelerin çehresini değiştirmeye devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı mahallesinde 35 Milyon TL bedelle alt ve üstyapı yatırımına tüm hızıyla devam ediyor. Mahallede yürütülen çalışmalar kapsamında Çıkrıkçı’ya kazandırılan olan 500 kişilik fosseptik montajını da tamamladı.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde köy ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. 154 Mahalle Projemiz kapsamında Turgutlu ilçemize bağlı Çıkrıkçı mahallemizde de alt ve üstyapı çalışmaların yanında 500 kişiye hitap edecek olan foseptik montajını da tamamladık. 35 Milyon TL bedelle yapacağımız alt ve üstyapı yatırımımız tamamlandığında mahallemiz daha modern bir görünüme ve sağlıklı altyapıya kavuşacak” dedi.

Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından mahallemizde yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarımız hayırlısıyla son aşamaya geldi. Mahallemizin büyük ihtiyaçlarından biri olan foseptik montajı da tamamlandı. Mahallemizde yürütülen çalışmalardan ötürü şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.