Çıkrıkçı’da üstyapı çalışmaları devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı mahallesinde 35 milyon TL bedelle alt ve üstyapı yatırımı yapıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallede 41 bin 200 metrelik üstyapı işi de tüm hızıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında mahallelerin çehresini değiştirerek modern görünüm kazandırmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 35 Milyon TL bedelli proje kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı mahallesinde 8 kilometrelik içme suyu hattı, 8,5 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 500 kişilik foseptik montajı çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallede 41 bin 200 metrekare kilit parke taşı imalat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

MODERN GÖRÜNÜM, SAĞLIKLI ALTYAPI Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “154 Mahalle Projemiz kapsamında Turgutlu ilçemize bağlı Çıkrıkçı mahallemizde 8 kilometrelik içme suyu hattı, 8,5 kilometrelik kanalizasyon hattı ve foseptik imalatı çalışmalarımızı tamamladık. Üstyapı çalışmaları kapsamında başladığımız 41 bin 200 metrekarelik kilit parke döşeme işi de hızla ilerliyor. 35 Milyon TL bedelle yapacağımız yatırımımız tamamlandığında mahallemiz daha modern bir görünüme ve sağlıklı altyapıya kavuşacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde köy ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.