Çikolata yapan babalara sertifikalar çocuklardan

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babalar çocuklarıyla hem çikolata yaptı hem sertifikalarını aldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) birlikte yürüttüğü Baba Destek Programını tamamlayan babalara sertifikaları Babalar Günü kapsamında düzenlenen Çikolata Atölyesi’nde verildi.

Renkli anların yaşandığı aktivitede çocuklar babalarıyla çikolata yaparken babalar da farklı bir deneyim edindi.

AÇEV Babalık Çalışmaları Birimi Saha Sorumlusu Ethem Kalyoncuoğlu'nun da yer aldığı etkinlikte, İzmit Belediyesi ile AÇEV ortaklığında düzenlenen Baba Destek Programı’na katılan babalara sertifikaları verildi.

AÇEV gönüllü eğitimcisi Muharrem Köse tarafından babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk almasını sağlamak amacıyla verilen 13 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayan babalara sertifikalarını çocukları takdim etti.