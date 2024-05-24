Cihannuma Bursa'da Filistin katliamlarını konuştu

Türkiye’nin medeniyet birikiminden beslenerek her çağda adil bir dünya kurabilmeyi amaçlayan Cihannuma Derneği Bursa İl Temsilciliği'nin düzenlediği sohbetlerin bu haftaki konuğu Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Gazze Eski İçişleri Bakanı Fethi Hammad oldu.BURSA (İGFA) - Tarihten aldığı ilhamla geleceği inşa edebilmek için ümmet bakışı ile düşünmeyi, çalışmayı, üretmeyi, başkalarıyla ilgilenmeyi, nihayet insana ve insanlığa faydalı olmayı ilke edinen Cihannuma Derneği Bursa İl Temsilciliği, gündemdeki konulara dair farkındalık adına sohbetlerini sürdürüyor.

İsrail’in Filistin işgali ve özellikle Gazze’deki katliamlarının konuşulduğu programa dernek üyelerinin yanı sıra vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Cihannuma Bursa Temsilcisi İdris Berkcan, Cihannuma’nın varoluşu, bilgiyi ve değerleri kendi medeniyetinin ilkeleri ile tanımlayan ilim, irfan ve hikmet okulunun öğrencileri, yeryüzünde adaletin tesis edilmesi için samimiyetle mücadele eden ve bu yolda birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyen kardeşler topluluğu olduğunu vurguladı.

Haftanın konuğu olan Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Gazze Eski İçişleri Bakanı Fethi Hammad ise, her ne kadar savaştan yana olmasalar da savaşın kendilerine dayatılması halinde savaşmaktan çekinmediklerinin altını çizdi.

Siyonist İsrail devletine karşı Özgür Filistin için mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Hammad, “Bize karşı saldırana biz de karşılık vermek durumundayız. Kutsallarımızı ve insanlarımızı müdafaa ediyoruz.” dedi.

“Savaşmak bizim için oruç gibi namaz gibi bir ibadet. Ondan asla vazgeçmeyiz" diyen Fethi Hammad; " Bize karşı saldırana biz de karşılık vermek durumundayız. Kutsallarımızı ve insanlarımızı müdafaa ediyoruz. Ve topraklarımızı. Siyonist İsrail bütün Filistin'i zapt etmek istiyor. Hiçbir Filistinlinin Filistin topraklarında kalmaması gerektiğini düşünüyor. Siyonistler, 7 Ekim'den bugüne 15 bin çocuğu, 10 bin kadını katletti. İsrail katliamlarının asıl mağduru da kadın ve çocuklar oldu. Özellikle Arap ülkeleri İsrail katliamları karşısında üç maymunu oynuyor. Hamas olarak biz İsrail'e karşı yalnız savaşıyoruz. Batı Şeria'daki Mahmud Abbas hükümeti dahi Hamas'ın vermiş olduğu Özgür Filistin mücadelesine yeterince destek vermiyor. Komşu ülkelerdeki depremlerde her türlü yardımı yapan Mahmud Abbas hükümeti ne yazık ki kendi halkına sırt çevirdi.”diye konuştu.

Türkiye’nin gerek kurumlar düzeyinde gerekse de halkıyla büyük destek verdiğine dikkat çeken Fethi Hammad, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak tüm Türk halkına teşekkürlerini iletti.