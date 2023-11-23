Çiğli’nin İlk Havacılık Müzesi açılıyor

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından genç nesillerin astronomi ve uzay bilimiyle bağını kuvvetlendirmek amacıyla projelendirilen Çiğli’nin ilk havacılık müzesi Astronomi Havacılık ve Uzay Kampüsü (HUK), 24 Kasım'da düzenlenecek törenle hizmete açılacak.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün bizzat ilgilendiği ve yoğun mesai harcadığı Astronomi Havacılık ve Uzay Kampüsü, 24 Kasım Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Ataşehir Mahallesi’nde gerçekleştirilecek tören saat 18:00’de başlayacak. Açılış töreninde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler için de kokteyl düzenlenecek.

Çiğli tarihinde açılacak ilk havacılık müzesinin kendilerine nasip olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Yarınlarımızın teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe bilimsel ve akılcı eğitim metotlarıyla hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu yalnızca okullarda ve eğitim destek merkezlerimizde değil Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal Göklerdedir’ ilkesinden hareketle hizmete açacağımız Astronomi Havacılık ve Uzay Kampüsü’nde de yapacağız. Genç arkadaşlarımız kampüsümüze gelerek astronomi, havacılık ve uzay bilimiyle ilgili bilgi edinebilecek, havacılık araçlarını yakından inceleme şansı bulacaklar. Tüm hemşehrilerimizi Çiğli tarihinden ilk kez yaşanacak bu açılışta heyecanımıza eşlik etmeye bekliyoruz.” diye konuştu.