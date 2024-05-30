Çiğlili kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

Çiğli Belediyesi, Çiğlili kadınların el emeğiyle ürettiği ürünlerin yer aldığı Yıl Sonu Sergisi’nin açılışını düzenlediği törenle gerçekleştirdi. Kursiyerler sertifikalarını Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın elinden aldı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında düzenlenen Yıl Sonu Sergisi’ne Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tamer Kartal, meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiğli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen açılışın ardından Başkan Yıldız vatandaşlarla birlikte sergiyi gezdi. Takı tasarımı ve kuyumculuk, çanta ve şapka örgüsü, tığ ve şiş örgüsü, ahşap boyama, kağıt rölyef, deri tasarımı, mefruşat, el nakışları, amigurumi, punch ve aşçılık kurslarına katılan kursiyerlerin el emeği ürünleri iki gün sürecek olan sergide Çiğlililerin beğenisine sunulacak.

KURSLAR YENİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEK

Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarının 2023-2024 dönemi sona erdi. Yıl boyunca kurslara 750 kursiyer katıldı. Yeni dönem kurs kayıtları Ağustos ayında başlayacak. Kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nden bilgi alabilecek.

BAŞKAN YILDIZ: “ÇİĞLİ, KADIN EMEĞİYLE GÜZELLEŞECEK”

Sergi açılışında konuşan Başkan Onur Emrah Yıldız, “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak kadınların yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Çiğli’de kadınların hayatın her alanında daha güçlü olması ve karşılaştıkları engelleri aşmaları için daima omuz omuza mücadele edeceğiz. Kadınların fırsat verildiğinde ne kadar başarılı işlere imza attığını açılışını gerçekleştirdiğimiz sergide bir kez daha gördük. Çiğli İlçe Halk Eğitimi Müdürümüz Tamer Kartal ve eğitmen arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte yapılan iş birliğini daha da yukarıya taşımak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Sergimizi gezmek ve kadınlarla dayanışma içerisinde olmak isteyen vatandaşlarımızı Prof. Dr. Kadın Yaşam Merkezimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TAMER KARTAL: “İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK”

Çiğli Belediyesi ile iş birliğine devam edeceklerini ifade eden Çiğli İlçe Halk Eğitimi Müdürü Tamer Kartal, “Başkanımız ile gerçekleştirdiğim görüşmelerde kadınların hayata dahil edilmesine önem verdiğini gördüm. Kendisine bu tutumundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Kadınların Çiğli’de çok daha güçlü olması adına iş birliğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.