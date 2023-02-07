Çiğli’de örgüler depremzedeler için

Çiğli Belediyesi’nden depremzedeler için yeni bir kampanya geldi. Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli’nin emektar kadınlarına çağrıda bulunarak, “Depremzedelerin atkı, bere ve eldiven ihtiyacını karşılamak için başlattığımız örgü seferberliği için Çiğlimizin emektar kadınlarını bekliyoruz. Gelin birlikte örelim ve evde ördüklerinizi deprem bölgesine ulaştıralım” dedi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde de yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında seferber oldu. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü “Haydi Çiğli Dayanışma Vakti” diyerek destek çağrısı yapmıştı. Şimdi de “Gelin Dayanışmamızı İlmek İlmek Örelim” Kampanyası için çağrıda bulundu.

Yünü De Belediyeden

Bununla da yetinmeyen Çiğli Belediyesi yeni bir kampanyaya imza atıyor. “Gelin Dayanışmamızı İlmek İlmek Örelim” kampanyası kapsamında Çiğli Belediyesi hem vatandaşların evinde hazır örülü bulunan atkı, bere, eldivenleri toplayacak hem de bugünden itibaren depremzedelerin atkı, bere, eldiven ihtiyacını karşılamak için örgü seferberliği başlatacak. Örgü örmek isteyen ancak yünü bulunmayanlara da yünler Çiğli Belediyesi tarafından temin edilecek.

İlk Kampanyaya Büyük Bir Destek Geldi

Çiğli Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ciddi kayıplara yol açan depremin yaralarını sarmak için teyakkuza geçti. Önce 12 personel ve 3 araçtan oluşan Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇAK), deprem bölgesine gitmek için yola çıktı. Ardından da Başkan Gümrükçü, kışlık kıyafet, mont, bot, battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, pil, powerbank ve hijyen malzemesi desteği istedi için bir kampanya başlattı ve Çiğlililerden büyük bir destek geldi. Başkan Gümrükçü, ilk kampanyaya gelen destek için de Çiğlililere teşekkür etti. Başkan Gümrükçü, “Bu zor günlerde başlattığımız “Haydi Çiğli Dayanışma Vakti” Kampanyamıza gece yarısına dek çok büyük bir katılım gerçekleşti ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Hemşehrilerimize bu duyarlıklarından dolayı teşekkür ederim. Yarlarımızı hep beraber saracağız” ifadelerini kullandı.