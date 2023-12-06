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Çiğli’de bu kafeyi kadınlar işletecek

YAŞAM 06.12.2023, 09:29
Çiğli’de bu kafeyi kadınlar işletecek

Çiğli Belediyesi’nin ortağı olduğu Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi tarafından işetilecek olan Manzara Flamingo Cafe’nin açılış töreni Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü tarafından gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Kadınların sosyal ve ekonomik olarak daha güçlü ve aktif olması adına hizmet ve projeler üretmeye devam eden Çiğli Belediyesi, son olarak İzkent Mahallesi’nde projelendirilen Manzara Flamingo Cafe’yi düzenlediği törenle hizmete açtı. Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi tarafından işetilecek olan tesisin açılış törenine, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda Çiğlili kadın katılım gösterdi.

Açılış töreninde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kadınların hayatın her alanında güçlü ve aktif olması adına çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemizde müdürlüklerimizin çoğunluğunu kadınlara emanet ettik. İlçemizde faaliyet gösteren Kadın Kooperatifimizin her türlü ihtiyacında yanında oluyoruz. Bizler biliyoruz ki kadınların elinin değdiği her şey güzelleşir, kadınlar güçlenirse güçlü nesiller yetişir. Son olarak hizmete açtığımız Flamingo Manzara Cafe’yi de Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi işletecek. Göreve geldiğimiz günden bu yana buna benzer gibi birçok hizmet ve projeyi hayata geçirdik. Hizmetlerimiz Çiğlili kadınlar ile güzel” ifadelerini kullandı.

Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi Başkanı Eylem Özdemir, “Kadın Kooperatifimiz 2020 yılında kadın üreticilerin ekonomik, kültürel ve sosyal olarak güçlenmesi amacıyla kuruldu. İlçemizde ilk üretici kadın pazarını da Çiğli Belediyesi’nin desteği ile kurduk. 300 üretici kadınımız kooperatifimiz sayesinde güçlendi ve ekonomik olarak özgürlüğünü elde etti. Her yıl da korporatif olarak üç kız öğrenci okutuyoruz. Bu gerçekten bizler için büyük bir gurur. Bu hizmetlerimizin yanı sıra onkoloji hastalarımız için ücretsiz olarak peynir ürettik ve kendilerinin evlerine kadar götürdük. Bunlar sadece bir başlangıç yapacak çok işimiz var. Utku Başkanımıza da bize her daim destek olduğu için teşekkür ederiz” diye konuştu.

İzkent Mahalle Muhtarı Hatice Karaağaçlıgil, “Bizler Çiğli Kadın Kooperatifi üyeleri olarak kafemizin açılışını Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Manzara Flamingo Cafemizin hayata geçirilmesinde büyük bir özveri ile çalışan Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü, Kooperatif Başkanımız Eylem Özdemir ve mahalle sakinlerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum. Kafemiz mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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