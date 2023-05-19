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Çiğli'de gençlere Nutuk ve İstiklal Marşlı çağrı

YAŞAM 19.05.2023, 14:53
Çiğli'de gençlere Nutuk ve İstiklal Marşlı çağrı

İzmir'de Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ceylan Ertem konseri ile kutladı.İZMİR (İGFA)-  Çiğli Belediyesi'nin organize ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünde gerçekleştirilen Gençlik Yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüşe Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ebru Okay, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı Temsilcileri, Çiğli ile kardeş belediye olan Makedonya Çaşka Belediye Başkanı Goran Stoyanovski ve meclis üyelerinin yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüşün tamamlandığı noktada alternatif rock müziğinin sevilen isimlerinden Ceylan Ertem sahne aldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları bizlere vatan kılan Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Nutuk şöyle başlıyor; 1919, Mayıs’ın 19’u Samsun’a çıktım, genel durum ve görünüş diyerek, Mustafa Kemal Atatürk sayfalarca vapuru, mücadelesini, kavgasını, yoldaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nı nasıl örgütlediğini, meclisi, devrimleri, Cumhuriyeti, ona karşı çıkanları, ona karşı çıkanları nasıl ekarte ederek Cumhuriyeti nasıl yücelttiğini anlatıyor. Sonra ise Nutuk’u ‘Ey Türk Gençliği’ diyerek bitiriyor ve orada size bir görev veriyor; ‘Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir’ diyor. Bugün bizlere düşen görev 100 yıl önce Mustafa Kemal’in kurup milletimize emanet ettiği Cumhuriyeti korkmadan ve yılmadan mücadele ederek ilelebet yaşatmaktır. Bir eksiğimiz kaldı 1946’da çok partili döneme geçtik, demokrasiye geçtik dediler ama 60 yıldır biz demokrasiye hasretiz ve 100 yıl sonra diğer Kemal’de diyor ki ‘ Ey Gençler Cumhuriyetimizi ve istiklalimizi savaşla ve kanla kurtardık. Demokrasimizi çok seslilikle, gençlere inanarak ve güvenerek, sandık yoluyla yeniden inşa edeceğiz. Hep beraber oyumuzu kullanacağız ve değişimi Türkiye’de talep edeceğiz” diye konuştu.

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