Çiğdem Çözer Güzellik Atölyesi hizmete girdi

Güzellik Uzmanı Hemşire Çiğdem Çözer tarafından hazırlanan ‘Çiğdem Çözer Güzellik Atölyesi’, dün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Güzellik Merkezi’nin Keşan şubesi açılış törenine; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Keşan Belediye Başkan Vekili Nuran Uslu, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ile CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Malkara İlçe Başkan Yardımcısı Biray Yay, Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Gezer, Keşan Tuhafiye ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Çiğdem Çözer’e yeni şubesi için hayırlı olsun dileklerini sunarak; “İnşallah 3. şubenin açılışını da inşallah hep birlikte açacağız” dedi. Keşan Belediye Başkan Vekili Nuran Uslu da açılış kurdelesinin kesiminin ardından Çiğdem Çözer’e geleneksel bereket makası hediye etti. Medya Keşan Gazatesi olarak Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi’nde faaliyete başlayan Çiğdem Çözer Güzellik Atölyesi’ne hayırlı işler dileriz" dedi.