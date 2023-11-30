Çiftçi, “Şehrimizi gençlerimiz için geleceğe hazırlıyoruz”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında, ilçedeki gençlerle bir araya geldi. Başkan Çiftçi, gençlere hitaben, “Sizleri çok seviyoruz ve bu şehri sizin için geleceğe hazırlıyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Hemen hemen her fırsatta toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen ve ilçe sakinleriyle istişare etmeye büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ‘Gençlik Buluşmaları’ programıyla ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Başkan Çiftçi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa çok sayıda Çayırovalı genç katılım gösterdi. Gençlik Buluşmaları Programı ilk olarak, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 4.5 yılda hayata geçirdiği projeleri içeren sinevizyon gösterimiyle başladı. Daha sonra gençlerle hitap eden Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Çayırova, bölgenin en genç ilçesi ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bizim için en değerli olan şey siz gençlerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek, yapılması gerekenleri konuşup bu noktada çalışmak. Hizmetimizin merkezinde canlılar var ve bütün canlılara merhamet ettiğimiz ölçüde merhamet göreceğiz.

“YARINLAR İÇİN PLAN DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ”

Siz gençlerimizi çok seviyoruz. Bu şehri sizler için geleceğe hazırlıyoruz ve bunun için de siz değerli gençlerimizin görüşleri bizler için çok kıymetli. Gençlerimizin geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmek için sizlerle istişareye büyük önem veriyoruz. Biz Çayırova’yı büyük bir aile olarak görüyoruz. Nüfusumuz düzenli olarak sürekli artıyor ve bunun için plan doğrultusunda çalışıyoruz. İnteraktif yönetime önem veriyor ve ilçe sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz.

Bugün burada bu kalabalığı görünce, Çayırova’ya ve Çayırova’nın yarınlarına sizlerin ne kadar sahip çıktığını görüyoruz. Sizlerin varlığı bizlere çok büyük güç veriyor. Geleceğe kendini hazırlamak son nefese kadar olan bir süreçtir. Belediyenin yaptığı hizmetlerden iyi faydalanmanızı istiyorum. Sizlerin yanında kendimizi güvende hissediyoruz.” Başkan Çiftçi, konuşmasının ardından gençlerle çay içerek sohbet etti ve ilçeye dair fikirlerini dinledi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.