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CHP'li Meclis Üyesi Şehitoğlu'ndan Bursalılara çağrı

YAŞAM 25.12.2022, 16:22
CHP'li Meclis Üyesi Şehitoğlu'ndan Bursalılara çağrı

Bursa Nilüfer Belediyesi CHP Meclis üyesi Mesut Şehitoğlu, terkedilmiş, hasta veya bakıma muhtaç 800’ü aşkın can dostumuza ev sahipliği yapan Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD)'nden Bursalılara çağrıda bulundu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi CHP Meclis üyesi Mesut Şehitoğlu; terkedilmiş, hasta veya bakıma muhtaç 800’ü aşkın can dostumuza ev sahipliği yapan Her Eve Bir Pati Derneği’ni  (HEPAD) ziyaret etti.

Artan popülasyon ile birlikte sokak hayvanları sorununun tüm Türkiye’nin sorunu haline geldiğini belirten Şehitoğlu, "Can dostlarımızı aşılatmak, kısırlaştırmak, yaşatmak ve sahiplenmek hepimizin görevi. Her çocuğun bir köpeği mutlaka olmalıdır. Tüm Bursalıları, her aileyi 1 can dostu sahiplenmeye buraya bekliyoruz. Burada her cins, her yaştan, her ırktan sadece sevgiye muhtaç can dostumuz sizleri bekliyor” çağrısında bulundu.

SOKAK HAYVANLARI SORUNU, TÜM TÜRKİYE’NİN SORUNU HALİNE GELİYOR

Şehitoğlu, söz konusu sorunun sadece Bursa’nın değil tüm Türkiye’nin sorunu olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir önlemler almazsak bu sorun her geçen gün daha da büyüyecek. Popülasyonun artmasının temel sebepleri kısırlaştırmanın yeteri düzeyde yapılamaması ve sahiplenilen sokağa bırakılan can dostlarımız yer alıyor. Bu anlamda özellikle yerel yönetimlere büyük görev düşüyor" dedi.

Bursalılara çağrıda bulunan Şehitoğlu, “Büyük bir sorumluluk üstlenerek 800’i aşkın can dostumuza ev sahipliği yapan HEPAD, bu anlamda birçok kamu kurum ve kuruluşunun yapamadığı veya yapmak istemediği görevi yerine getiriyor. Vatandaşlarımızın yapması gereken konu çok açık ve net. Buradan ve benzeri derneklerden can dostlarımıza yuvamızı açmak, sahiplenmek.  Bazen koruma amaçlı bazen de evde bir dert yoldaşı olarak bulabileceğiniz her cinsten, her yaştan burada çok güzel dostlarımız var. Bu tür derneklerimizin sayısının artmasını diliyorum. Tüm can dostlarımızı sokakta bir tehlike olarak değil de onları dost arayan, yuva arayan bir canlı olarak görmeliyiz. Yeni dost arayan tüm Bursalıları buraya bekliyoruz. Benim çocukluğumda 3 köpeğim vardı. Her ailenin mutlaka bir can dostu olmalı" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin sahiplendirmeye yönelik yeni teşvikleri hayata geçirdiği aktaran Şehitoğlu, 3 Haziran 2022’de Nilüfer Belediyesi meclisimizde sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi hususunda ciddi bir karar aldıklarını belirterek, "Barınaklardan can dostlarımızı sahiplenen vatandaşlarımıza yönelik teşvikleri içeren kararımız çerçevesinde 1 yıl boyunca her türlü bakım ve acil sağlık sorunlarında Nilüfer Belediyesi’nin Veteriner Hizmetleri bu konuda ücretsiz yardımcı olacak. Aynı zamanda  barınaklardan hayvan sahiplenen kişilerin Nilüfer Belediyesi tesislerinden indirimli faydalanabilmesini sağladık" dedi.

HEPAD’TA BİR YILDA 300 CAN DOSTUNA YENİ YUVA BULUNDU

2022 yılında 300’e yakın terkedilmiş dostumuzun HEPAD aracılığıyla sahiplendirildiğine vurgu yapan Şehitoğlu, amaçkarının tüm barınaklardaki terkedilmiş can dostları sahiplendirmek olduğunu kaydetti. 

Her Eve Pati Derneği, Nilüfer Başköy’de 15 dönüm arazi üzerinde yer alırken; Cumartesi ve Pazar günler saat 10.00 - 17.00 saatlerinde arasında ziyaret edilebiliyor. HEPAD 2022 yıl sonu itibariyle 800’ü aşkın terkedilmiş, hasta veya bakıma muhtaç can dostumuza ev sahipliği yapıyor. Kısırlaştır, aşılat ve yaşat felsefesiyle büyük bir görevi yerine getiren HEPAD tamamen bağışçıların destekleriyle giderlerini karşılıyor ve herkesi bir can dostu sahiplendirmek için çiftliğe bekliyor.

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