Cezaevindeki kadınlar sertifikalarını aldılar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın Çalışmaları Müdürlüğü tarafından Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü kadınlara yönelik, “Kadın Sağlığı Eğitim Programı” düzenlendi. Eğitimleri tamamlayan kadınlara katılım sertifikaları düzenlenen törenle verildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Eşitlik Birimi ve Aile Danışmanlığı Biriminin bünyesinde olduğu Kadın Çalışmaları Müdürlüğü kadınlara yönelik eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü kadınlara yönelik, “Temizlik, beslenme, üreme sağlığı, genel sağlık, iletişim, aile planlanması, çocuklar ve ergenlerle doğru iletişim” konularını içeren eğitim düzenlendi. 12 Eylül’de başlayan ve 12 Ekim’de tamamlanan eğitimler haftanın iki günü Pazartesi ve Çarşamba günleri gerçekleştirildi. Eğitim programını tamamlayan 36 kadına düzenlenen törenle katılım sertifikaları verildi.

Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, Kadın Çalışmaları Müdürlüğü yetkilileri, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yöneticileri ve programı tamamlayan hükümlü kadınlar katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, eğitimleri tamamlayan kadınları tebrik ederek eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Konuşmalar sonrası eğitim programını tamamlayan ikinci grup 36 kadına sertifikaları verilirken, eğitime verdikleri katkı nedeniyle Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yönetimi tarafından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın ve Kadın Çalışmaları Müdürlüğü yetkililerine teşekkür belgeleri takdim edildi.