Ceyda Düvenci için 'geri dönüşüm' mutfakta başladı!

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen ‘Dönüştüren Kadınlar’ buluşmasında oyuncu Ceyda Düvenci, ‘geri dönüşüm’ kavramının ‘ileriye dönüşüm’ olarak algılanması gerektiğini belirterek, “Benim için dönüşüm mutfakta başladı" yorumunda bulundu.ANTALYA (İGFA) - Hayatın her alanında dönüşümü destekleyen vegeri dönüşüm farkındalığı oluşturmayı hedefleyen Dönüştüren Kadınlar Platformu'nun Ankara’nın ardından ikinci etkinliği, Muratpaşa Belediyesi’nin desteğiyle Antalya’da düzenlendi.

Akra Otel’de gerçekleşen dönüştüren kadınlar buluşmasında,aynı zamanda platformun kurucusu olan DG Doğru Geri Kazanım CEO’suNagihan Yılmaz ve diyetisyen Elvan Odabaşı, geri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç ve oyuncu Ceyda Düvenci konuşmacı olarak yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘Sıfır Atık’ çalışmasının da temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart projesi kapsamında gerçekleşen buluşmada, Antalya’nın iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda kadın bir araya geldi.

Etkinlikte DG Doğru Geri Kazanım’ın atık yağların toplanmasıyla parçası olduğu Çevreci Komşu Kart hakkında katılımcılar bilgilendirildi. “Atma, biriktir kazanalım” sloganıyla Nisan 2016’da başlayan projeyle evlerde yeni kaynağında atıkların cam,kağıt, plastik, metal, yağ atıkları ayrıştırılmasının sağlandığı belirtildi. Ayrıştırılan bu atıkların belli gün ve saatte sokaktan geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerini teslim edildiğini ve bunun karşılığında projeye katılanlara para ödendiği belirtilirken böylece ev ekonomisi için bir maddi kaynak oluşturulurken geri dönüşümün bir alışkanlık, kültür olarak Muratpaşa’da yerleştiği anlatıldı.

Etkinlikte DG Doğru Geri Kazanım Kurucusu Yılmaz, Çevreci Komşu Kart kapsamında bitkisel atık yağların geri dönüşümünün firmalarınca yapıldığını söyledi. 5 litre atık yağı Muratpaşa’da 95 liradan aldıklarını belirten Yılmaz, “Bu çerçeveyi aşarak şunu ifade etmek isterim. Dönüşüm kadına çok yakışan bir isim. Çünkü kadınlar her şeyi dönüştürebiliyor. Biz buna atık dönüşümünden başladık. Ama bu dünyayı dönüştürmek için kadınların bir izi olması gerekiyor ki dünya gerçekten güzel bir yere dönüşsün” diye konuştu.

Oyuncu Düvenci ise kendisinin sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu belirterek geri dönüşüm kavramının da aslında ileriye dönüşüm olarak algılanması gerektiğini söyledi. Düvenci, geri dönüşümün hayatına küçük yaşlardan buyana haşır neşir olduğu mutfakla birlikte girdiğini de sözlerine ekledi, “Benim için dönüşüm mutfakta başladı” dedi.