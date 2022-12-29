'Çevrimiçi Gençlik' Bursa İnegöllülerle buluştu

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Çevrimiçi Gençlik yetişkin tiyatro oyunu ilçe halkıyla buluştu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, kış sezonuyla birlikte Kasım ayında startını verdiği kültür sanat etkinlikleri kapsamında her hafta farklı bir organizasyonla sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Devriye Tiyatro Ekibi tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenen, teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı temalı oyun izleyenlerden büyük beğeni aldı.

"Çevrimiçi Gençlik" adlı oyunun her bir sahnesinde teknoloji bağımlılığının hayatımızda oluşturduğu büyük tehlikelere vurgu yapıldı.

Tiyatroda teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.