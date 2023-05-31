Çevrede 'en iyi'si Muratpaşa oldu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nca (TÜRÇEV) verilen ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülünü üst üste 8’inci kez aldı.ANTALYA (İGFA) - TÜRÇEV, her yıl ‘Mavi Bayrak Programı’ kapsamında gerçekleştirilen çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verdiği ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödüllerinin sahipleri açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi temsilcilerinden oluşan jüri, Muratpaşa Belediyesi’ni üst üste 8’inci kez ödüle değer gördü.

TÜRÇEV Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, dünyada her geçen gün artan kirlilikle, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelenin temelini, çevre eğitimi ve bilinçli toplumun oluşturduğunu söyledi. Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinin #PlastikKirliliğiileMücadele temasında gerçekleştirileceğini dile getiren Doç. Dr. Ateş, “Bu ödüllerin yeni en iyi örneklerin çoğalmasına katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal ise iklim krizi ve etkileriyle mücadelenin artık meşru müdafaa alanı haline geldiğini söyledi. Bu mücadelenin ertelenemeyeceği ve uygulanabilir çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa Belediyesi olarak ‘+0,5 Akdeniz’in Geleceği’ başlığı altında düzenlediğimiz çalıştay ve sempozyumlar, geçen yıl 3’üncüsünü yaptığımız Çevre Festivali bu amaçla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar” dedi.

Başkan Uysal ayrıca, bu yıl belediyenin ana hizmet binasında ‘Plastiksiz Belediye Hareketi’ni başlattıklarını söyledi. Akdeniz Havzası'nda 4 metrekareye 1 plastik atık düştüğünü ve sorunun en büyük kısmını da plastik su şişeleri, pipet, tabak, çatal, kaşık gibi tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Ana hizmet binamızda pet şişe kullanımını kaldırmak için belediye çalışanlarımıza cam su matarası dağıttık. Ayrıca içilebilir su ihtiyacını karşılamak için her kata su sebili yerleştirildi. İçilebilir su tüketimi sırasında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak için yapılan uygulamayla günde 12 kilogram, yılda en az 3 ton plastiğin doğaya atılmasını engellemeyi hedefliyoruz.”