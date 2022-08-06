Çevreci projeler TEKNOFEST 2022'de yarışıyor

TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması”na başvuran 8 bin 778 takımdan finale kalan 85 takım finalde yarışıyor.TRABZON (İGFA) - SANKO Holding tarafından çevre temalı hazırlanan yarışmada, finale kalan 85 takım (255 öğrenci), projelerini Jüri önünde sunma heyecanını yaşıyor.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in bu yıl üçüncü kez ana paydaşları arasında yer alarak geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

TEKNOFEST Karadeniz kapsamında bu yıl Trabzon’da düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına ilgi her geçen yıl artarken, başvuru yapan 8 bin 778 takımdan 85’i yapılan değerlendirmeler sonucunda finalde yarışma hakkı elde etti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen Çevre ve Enerji Teknolojileri Final Yarışları 7 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.