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Çevreci Komşu Kart kazandırıyor

YAŞAM 18.05.2023, 12:43
Çevreci Komşu Kart kazandırıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart projesiyle ilçe sakinleri nisanda 163 bin 325 lira kazandı. Projenin devam ettiği 7 yıl içinde Muratpaşalılar, evlerinde ayrıştırdıkları atıklar sayesinde kazandıkları para 8 milyon 938 bin liraya ulaştı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesinin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıklarının kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem ülke ekonomisine katkı sağlayan hem doğayı koruyan geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart Nisan 2016’da pilot mahallelerde başladı. Pilot çalışmadaki başarılı sonuçların ardından proje kısa sürede ilçe geneline yayıldı.

Çevreci Komşu Kart’la 7 yıl içinde 21 milyon 510 bin kilogram atık ev ev toplandı. Toplanan atık karşılığında 8 milyon 938 bin lira kartlara yüklendi. Konuksever Mahallesi, 1 milyon 311 kilogram atık karşılığında kazandığı 591 bin lirayla projenin şampiyon mahallesi oldu. Konuksever’i 845 kilogram atık karşılığı 329 bin 260 lira kazanan Yeşilbahçe Mahallesi takip etti.
Proje kapsamında 1 kilogram cam için 15 kuruş,1 kilogram metal için1 lira ödeniyor. 1 kilogram plastik 1 lira 15 kuruştan alınırken kağıt için 90 kuruş ödeme yapılıyor. 14 noktada bulunan sabit toplama noktalarında ise alım fiyatları yüzde 30’a varan oranda zamlı ödeniyor.

Muratpaşa Belediyesi, 2019’dan itibaren bitkisel atık yağları Çevreci Komşu Kart kapsamında evlerden toplamaya başladı. Bugüne kadar 45 bin 225 litre toplandı ve Çevreci Komşu Kartlara 276 bin 106 lira yüklendi. Çevreci Komşu Kart, bitkisel atık yağın litresini ise 19 liradan alıyor.

Çevreci Komşu Kart’la Muratpaşa Belediyesi ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak yaratırken kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik değer yarattı. Çevreci Komşu Kart, 172 bin 450 ağacı kesilmekten kurtardı, 120 milyon 213 bin kilovat elektrik ve 218 bin 396 litre benzin tasarrufu sağladı.  

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