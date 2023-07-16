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Çevreci Halk Kart başladı

YAŞAM 16.07.2023, 09:15
Çevreci Halk Kart başladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi Açılışı’ ile ‘Yenişehir Çevreci Halk Kart Lansmanı’na katıldı.MERSİN (İGFA) - Yenişehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen programa; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katılım sağladı. Programda; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Yenişehir Belediyesi Temiz Çevre Anonim Şirketi Müdürü Umut Özsoy tarafından teknik detaylar hakkında bilgi verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuşmasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye büyük önem verdiklerinden söz  ederek “Sadece Mersin'in, Yenişehir’in ya da ülkemizin sorunu değil, çağın, dünyanın ve Türkiye'nin sorunu. Bizim de en çok kafa yorduğumuz, aşmakta zorlandığımız sorunlarla karşılaştığımız konu çevre konusu” dedi. Başkan Seçer, çevre kirliliğinin tesir ettiği çok geniş alanlar olduğundan söz ederek, sivrisinekten karasineğe, çevre, insan ve toplum sağlığı ile küresel ısınmaya kadar etkilediği çok fazla alan olduğundan bahsetti. Seçer, “Bu aslında şu anda dünyanın başat sorunu” diye konuştu.

“Mevzuat gereği kirleten öder”

Çöp, çöp toplama ve ayrıştırma konularına da değinen Başkan Seçer, “Mevzuat gereği kirleten öder. Ana temel ilke bu. Kim kirletiyor? Parayı verir, vergi olarak öder, kamu görevini yapar. Kim yapar? ÇTV öder, Evsel Atık Vergisi öder, ilçe belediyeleri çöpleri toplar, ayrıştırır. Bu muazzam bir çalışma, muazzam bir uygulama. Büyükşehir’in terfi istasyonlarına ya da düzenli katı atık depolama ve bertaraf tesislerine götürür. İş hallolur. Bu tesisler modern tesislerdir. Orada çağın gereklerine göre çöp depolanır, öyle vahşi depolama değildir, bertaraf edilir, kompost gübre tesisiniz varsa onu yaparsınız, enerji üretmek istiyorsanız, tesisiniz varsa bunu yaparsınız gibi farklı fonksiyonlar yükleyebilirsiniz. Bu muazzam bir şey” ifadelerini kullandı.

Yasaların kimseye ‘Çevreyi kirletin’ demediğinden bahseden Seçer, yasaların kirletenin ödemesi gerektiğini belirttiğinden söz ederek, “Para da var, para da bize geliyor. Sizler veriyorsunuz. MESKİ vasıtasıyla veriyorsunuz. ÇTV ödüyorsunuz, evsel atık vergisi ödüyorsunuz. 2 fatura geliyor size, bir su faturası, bir de evsel atık bedeli ödüyorsunuz. İlçe belediyeleri o parayı kullanarak bunları topluyor, bize gönderiyor. Biz de bir miktar pay alıyoruz” dedi.

“Toplanan atıkların ayrıştırılarak tarafımıza ulaştırılması bizim için arzu edilen bir durum”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile ekibini kutlayan Başkan Seçer, açılışı yapılan tesisin  önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Seçer, “Dedi ki; ‘Kantitatif, yani boyut ve rakam olarak size küçük gelebilir. 2 milyonluk bir yatırım ama aslında çok önemli bir farkındalık yaratıyor.’ Bunun olması lazım. Hele hele Mersin’e hiç yakışmayan bir ortam. Gidin, hangi semte giderseniz gidin, ki Yenişehir en modern semtlerimizden biri demeyeceğim, en başında geliyor. Adı gibi Yenişehir. İmarıyla, yollarıyla. Konteynerlere bakın, Sayın Başkan’ın Avrupa örneğinde olduğu gibi, bilinçli bir vatandaş ‘bu böyle olmaz’ der. Hele hele bayramlarda, seyranlarda, tatillerde, yaylalarda, beldelerde, Kurban Bayramlarında iş faciaya dönüşüyor. Bunu kim sağlayacak? Biz sağlayacağız. Toplumu eğiteceğiz, görevimizi yerine getireceğiz. Yapılan iş bizim için de önemli. Yani toplanan atıkların ayrıştırılarak tarafımıza ulaştırılması bizim için arzu edilen bir durum. Bizim işimiz kolaylaşıyor. Camın, kağıt parçasının, organik ve bitkisel atıkların aynı torba içinde olması önemli. Aslında hepsinin bir ekonomik değeri var. Her birini ayrıştırsak tekrar geri dönüşüm sayesinde ekonomiye kazandırıyoruz” diye konuştu.

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