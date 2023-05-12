Çevreci anneye hediye İnegöl'den

İnegöl Belediyesi’nin “Hem Çevremizi Hem Annemizi Önemsiyoruz” sloganıyla Anneler Günü kapsamında düzenlediği atık yağ toplama kampanyasına 60 litre yağ getirerek en yüksek katılımı sağlayan Ayşegül Demiray’a robot süpürge hediyesini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, bu yıl Anneler Gününde bir taşla iki kuş vurdu. “Hem Çevremizi Hem Annemizi Önemsiyoruz” sloganıyla Anneler Gününe özel bitkisel atık yağ toplama kampanyası düzenlendi.

Daha sağlıklı bir yaşam ve daha sağlıklı çevre için başlatılan kampanyada, 2-11 Mayıs tarihleri arasında atık yağlar toplandı. En fazla yağ getiren kişiye robot süpürge hediye edildi.

450 KG ATIK YAĞ TOPLANDI

Kampanyaya 35 kişi katılım sağlarken, 450 kg atık yağ toplandı. Ayşegül Demiray isimli vatandaş, 60 kg atık yağ teslim ederek kampanyayı birinci olarak tamamladı. Ayşegül Demiray’a hediyesi bugün encümen salonunda düzenlenen törende Belediye Başkanı Alper Taban tarafından takdim edildi.

Hediye takdim töreninde bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün Anneler Günü kapsamında düzenlediğimiz atık yağ toplama kampanyası ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Anneler Günü ile atık yağ toplama kampanyasını bir vesileyle buluşturup aynı zamanda çevre konusuna da dikkat çekmek, bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik. Annelerimiz hayatımızın kıymetlileri. Her insanı bir anne yetiştirdi; sevgisiyle, ilgisiyle hayata hazırladı. Ben tüm annelerimize hürmet ve saygılarımı iletmek istiyorum. Hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanların da kıymetinin bilinmesini arzu ediyoruz. Herkes annesinin kıymetini hayattayken bilsin inşallah” dedi.

Konuşma sonrası Ayşegül Demiray’a hediyesi takdim edildi.