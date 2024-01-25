Çevre Şehircilik'ten afet bölgesinde çocuklara moral

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen moral etkinlikleriyle afetzede çocuklar, tatilin keyfini çıkarıyor.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede düzenlenen moral etkinlikleriyle bir yandan çocuklar eğlenceli vakit geçirirken diğer yandan da atölye çalışmalarıyla çevre bilinci ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmeleri sağlanıyor.

Etkinliklere katılan çocuklardan gelen sevgi ve teşekkür mesajlarını karşılıksız bırakmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Sizin yüzünüzdeki tebessüm dünyalara bedel. Bakan amcanız sizi kucak dolusu öpüyor.” ifadelerini kullandı.

Etkinliklerden en az çocukları kadar memnun olduklarını dile getiren anneler ise, “Her şey çok güzel. Çocuklar için de bir değişiklik oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ederiz.” dedi.

ETKİNLİKLER, ŞUBAT’IN İLK HAFTASINA KADAR UZATILDI

20 Ocak Cumartesi günü Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde başlayan etkinlikler, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçesinde ve Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde devam etti. Bugün Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yapılacak etkinlikler, 26 Ocak Cuma günü Osmaniye Merkez’de, 27 Ocak Cumartesi günü Adana’nın Çukurova ilçesinde, 2 Şubat Cuma günü Elazığ’da, 3 Şubat Cumartesi günü Malatya’da ve 4 Şubat Pazar günü Adıyaman’da devam edeceği duyuruldu.