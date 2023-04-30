Çeşme'de 2023 kuşağı coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nde vatandaşlarla buluştu. Duman grubunun konserinde alanda toplanan kalabalığa seslenen Başkan Tunç Soyer, “Şimdi 2023 kuşağının zamanı. Şimdi sizler yeniden İzmir'i kurtuluşun ve kuruluşun şehri yapacaksınız. Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracaksınız” dedi.İZMİR (İGFA) - Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, Alaçatı Ot Festivali başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önemli dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali'nde vatandaşlar ve esnafla buluştu. Başkan Soyer'e Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile eşi Nuriş Oran, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de eşlik etti.

Soyer depremden etkilenen üreticilerin stantlarını ziyaret etti Başkan Soyer, beraberindeki heyetle stantları ziyaret etti. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Malatya, Kilis’in bölgesel lezzetlerinden oluşturulan stantlarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Soyer, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Hepsinin sonu geldi” Ziyaretlerin ardından Duman konseri öncesi alanda bulunan vatandaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gerçekten İzmir 100 yıl önce kurtuluşun ve kuruluşun şehri olmuş. 100 yıl önce bizim atalarımız olağanüstü zor koşullarda cumhuriyeti hediye etmişler bize. Onlar 1923 kuşağı, 1923 kuşağından sonra çok kuşaklar gelmiş bu topluma. 68 kuşağı, 78 kuşağı... Şimdi 2023 kuşağının zamanı. Şimdi 2023 kuşağı yani sizler yeniden İzmir'i kurtuluşun ve kuruluşun şehri yapacaksınız. Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracaksınız. Neşenizi çaldılar, eğlencenizi çaldılar, sizi korkuttular, işsiz bıraktılar. Ama hepsinin sonu geldi. Yepyeni bir ülke doğacak. Hep beraber güler yüzle el ele yaşayacağız” dedi.

Oran: “Yeniden doğacağız” Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise “Bizim umudumuz sizsiniz gençler, bütün çalışmalarımız siz gençler için. İyi ki varsınız. Atatürk'ün çocukları, bizim gençlerimiz ümidimiz sizsiniz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en büyük felaketini yaşadık ama biz küllerinden doğmaya alışık bir milletiz, hep beraber çok güzeliz ve ayaktayız. Gümbür gümbür gelen bir baharı hep beraber karşılıyoruz. Yeniden doğuş çünkü cumhuriyetin ikinci yüzyılında Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyet devrimlerine sahip çıkmak için 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Yeniden doğacağız” dedi.