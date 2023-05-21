Çerkes Soykırımı Beylikdüzü'nde anıldı

Çerkeslerin 1864 yılında yaşadığı soykırım ve sürgün, 159.yılında Beylikdüzü’nde unutulmadı.İSTANBUL (İGFA) - Çarlık Rusya’nın 21 Mayıs 1864’te Çerkes halkına uyguladığı soykırım ve sürgün, 159. yılında Beylikdüzü’nde anıldı.

Beylikdüzü Belediyesi ve Çerkes Kültür Evi Derneği iş birliğiyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Mahmut Koçer’in “NartAteşi” isimli sergisinin açılışı gerçekleşti.

Açılışa katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Çerkes vatandaşların acısını paylaştığını ifade ederek sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Çalık, sergiyi gezerek her eserin hikayesini sanatçı Koçer’den dinledi.

Daha sonra Yaşam Vadisi 2.etapta meşalelerle yapılan kortej yürüyüşü ile sürgün yolunda hayatını kaybedenler anıldı. Törenin devamında ise Çerkes Soykırım ve Sürgün Anıtı’na çelenk bırakılarakNart Ateşi yakıldı.Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Korosu’nun ağıtlarlaacılara ortak olduğu törende, torunları sabah saatlerine kadar mezar taşı nöbeti tutarak atalarını andı.

Çerkes Kültür Evi Derneği Genel Başkanı Ömer Çötok ise “Her 21 Mayıs’ta anavatan Kafkasya’nın dışına sürülmüş bir halk olarak atalarımızın yaşadığı acıları anıyor ve paylaşıyoruz. Bizler bugünÇerkes olarak yaşıyorsak onların ödediği bedeller sayesinde. Bunları düşünmeden, yüreklerimizde hissetmeden 21 Mayıs’ları anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Sürgün yollarında hayatını kaybeden atalarımızın ruhunu acı dolu bir minnetle anıyorum. Umuyorum ki bizim yaşadığımız acıları bugünden sonra hiçbir toplum yaşamasın” şeklinde konuştu.