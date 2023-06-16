Çeribaşı Kiraz Hasadı Şenliği yapıldı

Enez Çeribaşı Kiraz Hasat Şenliği dün Çeribaşı Köyü’nde gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kiraz Hasat Şenliği'ne İpsala Kaymakamı Enez Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Keşan Ticaret Borsası Başkanı İsmail Şapçı, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Çeribaşı Köyü Muhtarı Sercan Meriç ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Şenlikte Meriç, Şapçı, Gönenç ve Sevgili konuşarak, Enez’e özgü kiraz hasadının bugün başladığını belirterek, “Kiraz üretimi köyümüze ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Şenliğimiz üreticilerimize hayırlı olsun” mesajlarını verdi.

Şenlikte ayrıca yapılan kiraz yarışmasında dereceye giren kiraz üreticilerine de ödülleri verildi