Çepnidere Kavşağında taşkın önlemi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere mahallesi kavşağında su baskınlarının önüne geçmek adına beton boru imalat çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında yol geçiş noktaları oluşturularak sağlıklı su akışı sağlandı.Muğla (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ani ve şiddetli yağışlarda su baskınlarının önüne geçmek adına önlemlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere mahallesi kavşağında beton boru imalat çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında yol geçiş noktaları da oluşturularak sağlıklı su akışı sağlandı. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.