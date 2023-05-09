Cephanelik’teki atıklar geri dönüştü

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve öğrencilerin katılımı ile Cephanelik Mesire Alanı çevresinde çevre temizliği ve atık toplama etkinliği düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, doğayı ve çevreyi koruma konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

İzmit Kent Konseyi ile işbirliği içerisinde çevreyi korumaya yönelik birçok çalışmaya imza atan İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Cephanelik Mesire Alanı çevresinde çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

780 KİLOGRAM GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEME

Cephanelik Mesire alanı ve içerisinde bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi çevresinde bölge bölge çalışmalar gerçekleştiren ekipler, bilinçsiz bir şekilde atılan çöp ve atıkları toplayarak hem bölgeyi temizledi hem de toplanan malzemeleri geri dönüşüme kazandırdı. Çevre temizliği ve atık toplama etkinliğinde 780 kilogram geri dönüştürülebilir malzeme ve 50 kilogram da çöp toplandı. İzmit Belediyesi, doğanın temiz tutulmasına yönelik farkındalık çalışmalarına programlar dahilinde devam edecek.