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Cengiz Kurtoğlu İpsala’yı salladı
YAŞAM 12.09.2022, 22:39
Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, 21. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı kapsamında sahne aldığı İpsala’da, binlerce hayranıyla buluştu.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Tarihi günlerinden birini yaşayan İpsala’da, Cengiz Kurtoğlu konseriin gerçekleştiği alan deyim yerindeyse doldu taştı.
İpsala’nın sevilen müzik grubu, Grup 7’linin ardından sahne alan Cengiz Kurtoğlu’na hayranları büyük ilgi gösterdi.
Mütevazi tavırları ile dikkat çeken Kurtoğlu, hayranları ile tek tek fotoğraf çektirdi.
Öte yandan Kurtoğlu konserinin, festivalde stand açan ve İpsala’da işyeri olan esnafların yüzünü güldürdüğü de öğrenildi.
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