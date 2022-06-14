Cengiz Aytmatov Bursa’da anıldı

Türk dünyasının ortak değeri kabul edilen ve eserleri 176 dile çevrilen dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, vefatının 14'üncü yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle bu yıl Türk dünyasını yakından ilgilendiren pek çok etkinliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, Türk dünyası edebiyatı denilince ilk akla gelen isimlerden olan Cengiz Aytmatov’u ölümünün 14’üncü yıldönümünde düzenlenen konferansla andı.

Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programında; Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nesrin Karaca ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof.Dr Hülya Kasapoğlu Çengel, Cengiz Aytmatov’un hayatını ve edebi yönünü anlattı.

Eserleri 176 dile çevrilip 128 ülkede yayımlanan ve farklı ülkelerden 46 devlet ödülü alan Cengiz Aytmatov’un tıpkı Mehmet Akif Ersoy gibi milli bilincin oluşmasında öncü rol oynadığı vurgulandı.