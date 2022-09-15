Cengiz Aktürk'ten renkli defile

Ünlü tasarımcı Cihan Nacar kreatif direktörlüğünde hazırlanan Cengiz Aktürk SS 23 koleksiyonu dün gece Çırağan Sarayı’nda muhteşem bir prodüksiyon ile gerçekleştirilen defile ile tanıtıldı.İSTANBUL (İGFA) - Cengiz Aktürk için hazırlanan yeni koleksiyonda görmeye alışık olduğumuz güçlü, kararlı ve iddialı Cihan Nacar kadını, bu sefer karşımıza daha sofistike bir kimlikle çıkıyor. İddiasını kendi ruhundan alan, daha sade ve pastel renklerin tercih edildiği koleksiyonda, aynı zamanda kararlı çizgilerle kendi görkemini tam bir özgüvenle ifade eden çok özel bir anlatım, kuvvetli bir kadın tasviri yer alıyor.

Podyumda yer alan dev pırlantalar arasında ışıldayan koleksiyonları birbirinden ünlü modeller taşıdı. Açılışı top model Tülin Şahin ile yapılan defilede Şevval Şahin , Deren Talu gibi isimler yer aldı. Kapanış top model Çağla Şikel ile gerçekleştirildi.

Nacar’ın karakteristik imza kimliğini her yeni koleksiyonda daha da ileriye taşıması ve her yeni sunumunda göz alıcı detaylarla çıtayı beklentilerin de üzerine çıkartması ise moda kulislerinde takdir toplamaya devam ediyor.

İletişim danışmanı Niran Hürel Herder ‘ın ev sahipliğinde gerçekleşen defileye aralarında Pınar Altuğ Atacan ,Yağmur Ün, Gizem Güneş ,Ceren Benderlioğlu , Özge Yağız , Sıla Türkoğlu gibi isimlerin de yer aldığı sanat ve cemiyet hayatından pek çok konuk yer aldı.

İzleyicileri büyüleyen moda şovu sosyal medyada da büyük ses getirdi.