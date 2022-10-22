Cemil Meriç'in izcileri Ormanya'da buluştu

KocaeliBüyükşehir, özel gereksinimli öğrencilere izcilik faaliyetleri düzenliyor. İzciliğin temel kurallarını öğrenen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin mutlulukları gözlerine yansıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde İzcilik kulübü faaliyetleri gerçekleştiriyor. Fiziksel ve sosyal yeterliliklerini arttırmak amacıyla başlatılan izcilik etkinlikleri haftanın 3 günü 1’er saat teorik ve uygulamalı eğitimler şeklinde veriliyor.

TEMEL SEVİYEDE İZCİLİK EĞİTİMİ

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi İzcilik Kulübü adı altında gerçekleşen eğitimlerde özel gereksinimli bireyler temel seviye izcilik eğitimi alıyor. Buna göre izcilik nedir, izciliğin amacı, izcilik selamı, izci andı, izci türesi, izcilikte üniforma, fular çeşitleri ve anlamları, teknik iz işaretleri, yardımlaşma ve kendine güven, yabani hayvanlar, yabani hayvanların ayak izleri, kamp da kullanılan malzemeler, izci marşları gibi çeşitli konularda eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler, izciliğin amacı, prensipleri ve metodları hakkında detaylı bilgiye sahip oluyor.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER

Yaklaşık 5 aydır aldıkları teorik eğitimleri uygulamaya dökmek isteyen öğrenciler bu kapsamda Ormanya’da bir araya geldi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi İzcilik Kulübü’nde bulunan 90 özel gereksinimli bireyler Çocuk Hayvanat Bahçesi, Orman Kütüphanesi, Ormanköy (Hobbit Evleri) ve Böcek Oteli’ni gezdi. Gün boyu süren etkinlikte ormanda çadır kuran bireyler izci marşıyla etkinliği sonlandırdı.