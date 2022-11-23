Cemal Hünal'dan oyunculuk dersleri

Açtığı ajans sonrası yeni yetenekleri portföyüne katmak amacıyla kurduğu Çoban Yıldızı sanat okulunda oyunculuk dersi vermesi için ünlü oyuncu Cemal Hünal ile anlaşan Yalçın Çoban sağlam adımlarla yoluna devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü yapımcı Yalçın çoban, çekeceği yeni projeler için alt yapısını sağlamlaştırıyor.

Kendi yaptığı dizi ya da sinema projelerine yeni yetenekler bulmak yanında dost bildiği sektörün önemli yapımcılarına da oyuncu vereceğini ifade eden Yalçın Çoban, doğru eğitimi işinin ustası bir hoca ile Cemal Hünal ile başlatarak yola çıktık vurgusunu yaptı.

Başarılı oyuncu Cemal Hünal, verdiği eğitim yanında zor ve çok özveri isteyen bir yola girdiklerini, oyuncu olmak adına duyduklarından çok fazla çalışmaları gerektiğini de öğrencilerine anlatıyor.