Cem Yılmaz 'Geleceğin Hekimleri' için sahne aldı

Komedinin usta ismi Cem Yılmaz, “Geleceğin Hekimleri”ni yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı yararına sahneye çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği ve herkes için ulaşılabilir sağlık vizyonuyla maddi olanaksızlıklar içinde eğitimini tamamlamaya çalışan tıp fakültesi öğrencilerini yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı, “Geleceğin Hekimleri” için yine çok özel bir geceye imza attı.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Sahnesi’nde tıp fakültesi öğrencileri için sahneye çıkan komedinin usta ismi Cem Yılmaz, seyircilere muhteşem bir gece yaşattı.

Gecede Vakfın kurucu Onursal Başkanı Ayhan Tokgöz Cem Yılmaz’a ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek; “İnsanların hayatlarına dokunabilmek, daha iyi bir gelecekte pay sahibi olabilmek, iyileştirebilmek adına hep daha fazla çalıştık. Bir tıp fakültesi öğrencisinin nasıl zor koşullarda okuduğunu, bir hekimin yetişmesi için ne büyük sınavlardan geçtiğini en iyi bilenlerden biri olarak en büyük arzum; bu meşakkatli süreçte yanlarında olup, bir nebze olsun omuzlarındaki yükü hafifletmek, bir nefes olabilmek” dedi.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şeker de gecede yaptığı konuşmada; “Lokman Hekim Sağlık Vakfı olarak 1986 yılından bu yana yarınlarımıza yatırım için büyük bir şevkle çaba sarf ediyoruz. Bu çabamızın farklı kurum ve kuruluşların yanı sıra topluma mal olmuş, kitleler üzerinde etkisi olan saygıdeğer sanatçılarımız tarafından desteklenmesi en değerli motivasyonlarımızdan biri. Geleceğin hekimlerini yetiştirmek üzere verdikleri katkılar için Cem Yılmaz nezdinde bilet alarak bu anlamlı gecede bizlerle olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ülkenin dört bir yanında görev alan 111 mezun hekimimiz ve halen eğitimleri devam eden 124 tıp fakültesi öğrencimiz ile gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceği iyileştirmek adına çabalarımız artarak devam edecek” dedi.