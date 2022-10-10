Cem Karaca İzmit'te unutulmadı

2004 yılında vefat eden Rock müziğin efsane isimlerinden Cem Karaca İzmit’te gerçekleştirilen ‘Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar’ programında unutulmadı.KOCAELİ (İGFA) - Halk TV’nin her hafta ilgi ile izlenen ‘Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar’ adlı programı bu kez İzmit’te Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde (KYÖD) gerçekleşti. Programa Moğollar grubu da konuk oldu. Moğolların söylediği güzel şarkılarla açılışı yapılan programda, 2004 yılında vefat eden Rock Müziğin efsane ismi Cem Karaca’da unutulmadı.

Cem Karaca’ya ait müziklerinde dinlenildiği ‘Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar’ programında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Cem Karaca’nın bütün şarkıları zaten muhteşem. Başka yetenek, başka bir üstat. Bütün şarkıları hepimizin hep kulağında. Nerede duysak hiç eskimeyen nerede duysak hep tempo tuttuğumuz ya da eşlik ettiğimiz çok kıymetli eserleri var” dedi.

Cem Karaca ile beraber birçok esere imza atan Moğollar grubundan ünlü müzisyen Cahit Berkay , “O günlere gittim yani şu an çünkü bu şarkıyı da beraber yapmıştık Cemle hatta daha sonra oğlu Emrahla beraber tekrar son double albüm yapmıştık. Cem Karaca’nın en beste karlığı hem de sözleri o kadar içten biraz yanık yani özetle gerçekten özlemişim. Bir an daldım gittim o günlere geri sarıp. Yani biz beraber çalışıyorduk ama hepsinden önce çok iyi dosttuk çok iyi arkadaştık” dedi.

Moğollar grubunda yer alan Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ise, “Gel efendim gel şarkısı Cem Karaca Moğollar döneminden bir şarkı. O şarkıyı anneme yazmış aslında. Yıllar sonra da Moğollar albümünde o şarkıyı benim söylemem nasip oldu. Enteresan bir anısı var benim için. İşte bu şarkıyı en böyle üretken olduğu dönemlerde çıkardı. Yine anılarımız canlandı.