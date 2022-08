Cem A.'nın ilk sergisi Versus Art Project'te

Versus Art Project yeni sezona, Cem A.’nın 15 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleşecek olan ilk sergisi “Pleased to announce…” (…Sunmaktan mutluluk duyar) ile başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sanat meme’leri yayınladığı @freeze_magazine adlı Instagram hesabıyla tanınan Cem A., “Pleased to announce…” sergisinde, günümüzün tek tipleşen sergi metinlerini konu ediniyor. Metinlerin benzerliğinden yakınan sanatçı, acaba her sergiye ve sanat eserine uyacak bir jenerik sergi metni yazılabilir mi sorusundan yola çıkıyor. Dünyanın farklı köşelerinden topladığı metinleri ve meme'lerini bir araya getirdiği sergide; farklı coğrafyalardan küratör, eleştirmen ve iletişim danışmanı arkadaşlarını serginin parçası olmaya davet ediyor.

“Pleased to announce…” sergisi çerçevesinde jenerik sergi metinleri ve basın bildirilerine odaklanan sanatçı, bu metinlerin benzerliği ve tekrara düşmeleri, sanat jargonunun anlaşılmazlığı üzerine eleştirel bir bakış sunuyor. Sanatçı gerçek ve kurgu sergi metinleri ve konu ile alakalı meme’leri bir araya getirerek galeriyi bir okuma odasına dönüştürüyor. Sergi metinlerini adeta replikaları üzerinden sorgulamaya açıyor. Bahsi geçen metinlerin kasten veya kazara anlaşılması zor bir şekilde yazılması anlamına gelen “International Art English” ve “artspeak” terimleri serginin ilham noktasını oluşturuyor.

“Kavramsal çerçevesini kültürlerarası birikim ve siyasi konjonktür çerçevesinde temellendiren sanatçının son üretimlerinde adeta bir peripeteiaya şahit oluyoruz. Diyalektik bir yaklaşımı benimseyen sanatçının multidisipliner üretimleri kuşkusuz bir gelecek öngörüsü niteliği taşıyor. Form ve biçimlerinde konsantre bakış açısını harmanlıyor, sosyokültürel ve çok katmanlı bir bağlam yaratıyor. Pratiğinde sürdürülebilir malzemeler kullanmaya özen gösteren sanatçı, kurguladığı kombinasyonlarda çatışmadan beslendiğini ifade ediyor. Postmodernizmin izinde metafizik ögeleri entegre ettiği eserleri, alışılmış dışı metodu, güçlü referans noktalarıyla izleyiciyi varsayımsal bir dünya ile karşı karşıya bırakıyor.”*

@freeze_magazine adlı Instagram hesabı ile tanınan Cem A., eserlerinde sanat dünyasında hayatta kalma ve yabancılaşma gibi konulara odaklanıyor. Bu platformu, 2019'dan beri diğer sanatçılar, araştırmacılar ve kuruluşlar arasında yaratıcı iş birlikleri için paylaşıyor.

Çalışmaları The New York Times, The Art Newspaper ve ARTnews'de yer alan sanatçının seçilmiş sergileri arasında Documenta 15 (2022), Barbican Centre’da gerçekleşen “Hope You See Me as a Friend” (2022) adlı solo sergisi, Berlin’de Weserhalle’de gerçekleşen “The Party” (2021) adlı solo sergisi yer alıyor.