'Çelik' gibi proje

Genç yönetmen Mehmet Çelik, güçlü oyuncu kadrosunun bir araya geldiği yeni dizi projesiyle gündeme oturacak gibi.Mehmet ÇETİNKAYA / BİG (BURSA İGFA) - Genç sinema emekçisi Mehmet Çelik, bomba gibi bir dizi projesiyle geliyor.

Güçlü bir kadroyla izleyiciyi ekranlara bağlayacağını dile getiren genç yönetmen Çelik, “Bu benim en büyük heyecanım. Ekibimle birlikte çekeceğimiz diziyle gönüllerde taht kuracağımıza inanıyorum. Öyle bir proje ortaya koyacağız ki aşkın masumiyetini gençliğimize en temiz şekilde aktaracağız. Gerek oyunculularım, gerek kamera arkasındaki ekibim işinin ehli insanlardan oluşmakta. Yıllarca çok büyük ekiplerde birçok başarılı sanatçıyla çalışmanın verdiği tecrübeyi artık sunmanın vakti gelmiştir. Yakın zamanda kurmayı planladığımız Çelik Film Yapım şirketi, Türk sinemasına çok değerli işler kazandıracaktır. İzleyici TV karşısına geçsin ve bizi beklesin” ifadelerini kullandı.