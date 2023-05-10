Çekirge Rotaract'tan geleneksel Ata Gecesi

Bursa'da Çekirge Rotaract Kulübü'nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ata Gece'sinin 15.'si gerçekleştirildi. Gecede Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan “21. Yüzyılda Atatürk'ü Düşünmek” başlıklı bir sunum yaptı.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleşen Ata Gecesi, Çekirge Rotaract Kulübü üye ve eşlerinin yanısıra çok sayıda seçkin konuğu da ağırladı.

Bu yıl 15.'si gerçekleşen Ata Gece’sinin konuşmacı konuğu ise Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan oldu. “21. Yüzyılda Atatürk'ü Düşünmek” başlıklı sunumunda Ulu Önder'in bilinmeyen yönlerini farklı bir yorumla anlatan Arslan, gecenin sonunda Çekirge Rotaract Kulübü Başkanı Nilay Mutluyazar tarafından bir plaketle ödüllendirildi.

Gecenin onur konuklarından Neriman Bale Kursu sanatçılarının Atatürk’ün sevdiği şarkılarla derledikleri gösteriyle devam ederken, violist Fulya Borazan ve piyanist Doğa Çağla Deniz de konuklar için kısa bir dinleti sundu.