Son Dakika

ÇEKAD: Emeklinin hakkını kadınlar alacak

YAŞAM 22.12.2023, 09:07
ÇEKAD: Emeklinin hakkını kadınlar alacak

Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği(ÇEKAD) Başkanı Emel Gündüz Denizaslanı, derneğin genel kurulunda, oldukça iddialı konuşarak, 15 milyon emeklinin hakkını biz kadınlar mücadele ederek alacaklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - Bir süre önce kuruluş çalışmaları tamamlanan Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği (ÇEKAD), ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Yapılan seçimde başkanlığa Emel Denizaslanı getirildi.

 
Karşıyaka Sancar Maruflu STK Yerleşkesinde yapılan genel kurulda konuşan Denizaslanı, uygulanan ekonomik politikaların en çok kadın emeklileri etkilediğini belirterek,”Bütçeden sadaka değil, barınma, ısınma, gıda ve sağlık giderleri ve insanca yaşam için hakkımızı istiyoruz.”dedi.

Denizaslanı, emeklilere TUİK verilerine göre yapılan zamların asla yetmediğini belirterek, “Asgari ücret açlık sınırının altındayken, bu ülkeye yıllarca çalışıp, vergi veren ve emekli olan, ikinci baharı yaşama hayalleri kuranların aldıkları emekli maaşları asgari ücretin neredeyse üçte ikisi düzeyinde. Emekliler asgari ücretin altında maaşla nasıl yaşayabilir?”diye sordu.

EMEKLİ KİMSEYE YÜK DEĞİL

Emeklilerin sürekli suçlanan insanlar haline geldiğini, bunun da çok yaralayıcı olduğunu ifade eden ÇEKAD Başkanı Emel Gündüz  Denizaslanı, “İslam dini büyüklere saygı duymayı öğretir. Onları yük olarak görmemeliyiz. Uygulanan politikalarla emeklilerin sorumluluğu ailelere yüklenilmek isteniyor. Oysa biz sadaka değil,  vergilerimizin karşılığını istiyoruz. Emeklilikte verilen aylıklar lütuf değil, kazanılmış haktır. Bu hakkımızı kullanabilmek için iktidarıyla karşı karşıya gelmek çok acıdır. Emeklilerin maaşları asla açlık ve yoksulluk sınırının altında olmamalıdır” diye konuştu.

HAK MÜCADELESİNE SEN DE KATIL

Kadın emeklilerin sorunlarının farklılığını da vurgu yapan Denizaslanı, yaşadıkları zorlukları şöyle özetledi:

“Kadın emekliler çok zor durumda. Eşini kaybeden kadınların ve kız çocuklarının aldıkları maaş oranlarını da çok aşağı çektiler. Kadın emeklilerin iş bulması da çok zorlaştı. Belirli bir yaştan sonra işi bulamıyor, belirli bir mesleği olmayanlar da kendilerine iş alanları yaratmakta zorlanıyorlar. Geçinemeyen emekli kadınlar çocuk bakıyor, temizlik işi yapıyor, yemek yapıyor. Kira ve faturalar ödenemiyor, suyunu akıtamıyor, doğalgazı yakamıyor, hastalığını zamanında tedavi ettiremiyor, ilacını alamıyor. Bu nedenle, kadın emeklileri, iktidardan hesap sormak ve bu ülkenin var olan kaynaklarından haklarımızı alabilmek için birlik olmaya, derneğimize üye olmaya çağırıyoruz.“Hak mücadelemize sen de katıl” diyoruz.”  

Devletin evi olmayan ve kronik sağlık sorunu olan emekli kadınlara destek olmasını da isteyen Denizaslanı, ÇEKAD’ın sosyal güvenlik kurumlarından maaş alan emekli, dul ve yetim kadınlar ve bakmakla yükümlü olduğu birinci derecede yakınlarının hak ve menf1aatlerini korumak, yasal haklarının kapsamını genişletmek, yasalarla tarif edilen haklarının güncellenmesini sağlamak amacıyla kurulduğunu kaydetti.

Divan Başkanlığını Mesude Öney’in yaptığı genel kurulda yapılan açık oylamada asil yönetim kurulu üyeliklerine, Emel Gündüz Denizaslanı, Figen Evrenkaya, Nergis Dönmez, Nuriye Çelik ve Sevim Yeniçınar seçildi.  Mesude Öney, Sacide Ilıca ve Süheyla Diker Denetim Kurulu oluşturdu. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Hatayspor 16 19
11. Ankaragücü 16 19
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Alanyaspor 16 17
16. Gaziantep FK 16 16
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 16 15
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. Brighton 18 27
9. West Ham United 17 27
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 17 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5