ÇEK'ten 'Tevhid-i Tedrisat' mesajı

Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay, Tevhid-i Tedrisat'ın 100. yılı nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ilk ve önde gelen eğitim kooperatiflerinden biri olan ÇEK’in Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay, Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu'nun 100. yılını değerlendirdi. Alpay, Türk eğitim sistemi ve milli değerlere vurgu yaparak, Tevhid-i Tedrisat'ın günümüzde karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Alpay açıklamasında; "Bugün, Türk eğitim tarihinin dönüm noktalarından biri olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 100. yılını kutluyoruz. 3 Mart 1924’te 430 sayılı kanunla kabul edilen Tevhid-i Tedrisat sıradan bir hukuki düzenleme olmayıp Türk eğitim tarihinde dönüm noktası sayılan, temel değerleri milliyetçilik ve laiklik olan devrimsel bir eğitim reformudur. Ancak ne yazık ki, bu önemli kanun günümüzde hızla yozlaştırılarak, anlamını yitirmeye başlamıştır. Milliyetçilik ve laiklik ilkeleri üzerine inşa edilen eğitim sistemimiz, maalesef, gün geçtikçe bu temel değerlere aykırı uygulamalara maruz kalmaktadır" dedi.

ÇEK'in temel prensiplerine vurgu yaparak konuşan Alpay, "Türk eğitim sistemi, milliyetçilik ve laiklik ilkeleri üzerine kurulmuştur. Eğitimde adalet ve fırsat eşitliğinden taviz verilemez. Karma eğitim ilkesinden asla vazgeçilemez. Bu temel değerlere sadık kalarak, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek en büyük sorumluluğumuzdur" şeklinde konuştu.

Geleneksel ÇEK Ödülleri'nin bu yıl Tevhid-i Tedrisat'a aykırı uygulamalara dikkat çekmek amacıyla verilmemesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden Alpay, aynı zamanda anayasaya aykırı uygulamaların kaldırılması, toplumu bilinçlendirme ve çözüm arayışında birlik olunması çağrısında bulundu. Alpay, ÇEK olarak Türk eğitim sistemine katkı sağlama ve milli değerlere uygun bir eğitim anlayışını destekleme konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, kamuoyunun desteğini talep etti.