Çayırova’ya yeni yaşam alanı kazandırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tamamlandığında şehrin gerek sosyal gerekse yeşil alan kapasitesine yeni bir ivme kazandıracak Çayırova Millet Bahçesi’ne incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de yaşayan insanları her geçen gün daha fazla yeşil alanla buluşturmak üzere çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Akse Mahallesinde 70 bin metrekare alan üzerine yapılan Çayırova Millet Bahçesi için yoğun bir mesai harcıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapımı tüm hızıyla devam eden Çayırova Millet Bahçesi projesini yerinde inceleyerek, projeyle ilgili bilgi aldı.

Başkan Büyükakın’a Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay da eşlik etti.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam eden Çayırova Millet Bahçesi projesi tamamlandığında Çayırova sakinlerinin buluşma noktası olacak.

Millet Bahçesi’nin içerisinde bin 140 metrekare millet kıraathanesi, 410 metrekare kafeterya, 182 metrekare mescit, 120 metrekare spor tesisi, 54 metrekare tuvalet ve 10 metrekare büfe gibi yapılar yer alıyor. Projede ayrıca 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 15 bin metrekare meyve bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 45 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları inşa ediliyor.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR

Çayırova’nın çehresini değiştirecek Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmalar kapsamında Millet Kıraathanesi binasının kaba inşaat ve gaz beton işleri ile mescid, büfe, kafeterya, spor tesisi ve tuvalet binalarının kaba imalatları tamamlandı.

Öte yandan 4 oyun alanın betonları atılırken, skatepark pistinin montajları da tamamlandı.

Projenin son durumu ile ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, “Şehrimizi daha yeşil yapma hedefimiz için arkadaşlarımızla çaba sarf ediyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da yukarıya çekmek için çalışıyoruz. Şehrimize ve bölgemize çok yakışacak Çayırova Millet Bahçesi projesini yakından inceledik. Projemizin yapımını tamamladığımız da ilçemize yeni bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Burada özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın keyifle vakit geçirebileceği alanlar inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak, hizmete sunacağız” diye konuştu.