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Çayırovalılara protokolden Türk Bayrağı

YAŞAM 27.10.2023, 16:33
Çayırovalılara protokolden Türk Bayrağı

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ilçe protokolü, Çayırova Fatih Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlara yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bayrak dağıttı.KOCAELİ (İGFA)  - Çayırova’da Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusu yaşanmaya devam ediyor. İlçeyi yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Türk bayraklarıyla donatan Çayırova Belediyesi, esnaf ve vatandaşlara bayrak hediye etmişti.

Bugün de Çayırova Fatih Caddesi’nde buluşan ilçe protokolü, vatandaşların ve esnafların hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı hem de Türk Bayrağı hediye etti. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve birim müdürleri Fatih Caddesi’nde bir araya gelerek Çayırovalı esnaflara dükkanlarına asmaları için Türk Bayrağı takdim etti.

Daha sonra Fatih Caddesi İş Bankası karşısında bir araya gelen heyet, ilçe sakinlerine bayrak dağıttı. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalıların Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik edip, Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirilecek kutlamalara tüm ilçe sakinlerini davet etti. Ayrıca Çayırova Belediyesi ekipleri, ilçedeki ana arter caddeleri Türk bayraklarıyla donatarak, Cumhuriyet Bayramı öncesinde ilçeyi Kırmızı-Beyaz’a bürüdü.

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