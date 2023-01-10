Çayırovalılar tam bir kitap kurdu çıktı

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi’nin modern kütüphaneleri Yenimahalle ve Akse Kitap Kahve, 2022 yılı boyunca ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken toplamda 45 bine yakın okurla buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Kitapseverlerin akın ettiği modern kütüphanelerde toplam 12 bin ödünç kitap verildi.

25 bin kitap kapasiteli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’de 9 bin ödünç kitap verilirken, kütüphanesinde 8500 kitap yer alan Akse Kitap Kahve’de 3 bin kitap okuyucuları ile buluştu.

Öte yandan Çayırova’nın modern kütüphaneleri ilçe halkı tarafından her geçen gün daha da ilgi görüyor.

Yenimahalle Kitap Kahve’de kütüphaneye üye sayısı 7 bin kişiyi bulurken, kısa bir süre önce açılan Akse Kitap Kahve’de üye sayısı 2 bin 300’e ulaştı.