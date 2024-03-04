Çayırovalılar, Aşıklar Şöleni’nde buluştu

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği Aşıklar Şöleni etkinliği, ilçe sakinlerinin kulaklarının pasını sildi. 16 halk ozanının katıldığı programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Kıymetli aşıklarımıza bu güzel gece için teşekkür ediyorum” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Düzenlediği etkinliklerle Çayırovalıların sosyal yaşamlarına büyük katkılar sunan Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerini birbirinden güzel programlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda düzenlenen Aşıklar Şöleni programı kulakların pasını sildi. Sazları ve sözleriyle, hem kulaklara hem de kalplere hitap eden birbirinden değerli 16 halk ozanı Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda, kendisini dinlemeye gelen Çayırovalılarla buluştu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve kent protokolünün de yer aldığı programda, ozanlar sazlarıyla gönülleri fethetti.

“KIYMETLİ AŞIKLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, düzenledikleri etkinliklerle Çayırova’ya kültür-sanat şehri kimliği kazandırdıklarını belirtti. Günün anısına halk ozanlarına çiçek takdim eden Başkan Çiftçi, yaptığı açıklamada, “Belediyemizin düzenlediği Aşıklar Şöleni’nde, sazı ve sözüyle kulaklarımızın pasını silen birbirinden değerli halk ozanlarımızı keyifle dinledik. Kıymetli aşıklarımıza bu güzel gece için teşekkür ediyorum” dedi.