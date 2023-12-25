Çayırovalı öğrencilerden bakımevine ziyaret

Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Çayırovalı öğrencileri konuk etti.KOCAELİ (İGFA) - ‘Yaratılanı sev yaratandan ötürü’ anlayışının en güzel örneklerinden olan ve hizmete açıldığı günden bu yana Çayırova’daki can dostlarımızın tedavi merkezi olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Çayırovalı öğrencileri konuk etti.

Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden (MTAL) gelen öğrenciler, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında Çayırova Belediyesi Veteriner Hekimi Harun Torun’dan bilgi aldı. Bakımevine gelen öğrenciler ilk olarak kendilerini kapıda karşılayan sevimli dostlarımızla oynadı ve keyifli vakit geçirdi. Daha sonra Torun, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışma sistemi hakkında öğrencilere bilgiler vererek, akıllarındaki sorulara cevap verdi. Programda Öğrenci ve öğretmenler, hep birlikte merkezdeki ameliyathaneyi ve can dostlarımızın tedavi edildiği alanları gezdi.

“HAK ETTİKLERİ DEĞERİ GÖRÜYORLAR”

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni gezen Şerif Sultan Yıldırım, “Buraya geldiğimizde kapıda köpekler karşıladı ve bize kendilerini sevdirdi. Hekim bey bize bilgi verdi ve sorularıma çok açıklayıcı cevaplar aldım. Hayvanlara tedavi yapılan yerleri gördüm içerde ve hayvanların hak ettikleri değeri gördüğü yer tam olarak burası diyebilirim” açıklamasında bulundu.

Hatice Bayraktar MTAL öğrencisi Berat Kayra Taşkıran ise, “Buradaki hayvanlara çok iyi bakıyorlar. İçeri girer girmez 4,5 köpek kendini bize sevdirdi. Barınaklar hakkında olan kötü algımı burada yendim. Burada hayvanlara çok iyi şartlar altında bakıyorlar. Veteriner hekimleri, nasıl çalıştıklarını bize anlattı. Burası çok iyi bir yer ve insanlar bu merkeze mutlaka gelmeli” ifadelerini kullandı.

Hatice Bayraktar MTAL Müdür Yardımcısı Oktay Kılınç, “Gayet güzel bir ziyaret oldu bizim açımızdan. Hatice Bayraktar MTAL olarak çok memnun kaldığımız bir gezi oldu ve sokak hayvanlarına bakış açımız değişti. Herkesin barınakları ziyaret etmesini isteriz” ifadelerini kullandı. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, günün anısına ziyaretçilerine hediye takdim ederken, gezi günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.