Çayırovalı miniklerin pazar heyecanı

Çayırova Belediyesi çocuk kulübü öğrencileri “okul her yerde’’ etkinliği kapsamında kapalı semt pazarı gezdi. Öğretmenleri eşliğinde pazarı dolaşan minikler bir yandan meyve ve sebzeleri öğrenirken diğer yandan iletişim becerilerini güçlendirdi.KOCAAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi çocuk kulüpleri, miniklere hayatın içinden etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Okul her yerde etkinliği kapsamında yapılan gezide minikler ilk kez pazar alışverişi yapmanın heyecanını yaşadı.

Okulun sadece dört duvardan ibaret olmadığını hayatın içinden örneklerle öğreten uzman eğitimciler öğrencilerine tatlı bir sürpriz yaptı. Minikler pazarda meyve ve sebzelerin isimlerini öğrenirken hayatlarında ilk kez pazar alışverişi gerçekleştirdi. Esnaflarla iletişim kuran minikler pazar esnafının ikramı üzerine tezgâhlardaki ürünlerin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Keyifli etkinliğin tadını çıkaran miniklere eğitimin sadece teorik değil pratik yönünün de olduğu bilinci aşılandı. Okul her yerde etkinliği ile meyve ve sebzeleri eğlenerek öğrenen minikler hafızalarında yer edinecek anılarla sınıflarına döndü.