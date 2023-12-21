Çayırovalı minikler anneleriyle pasta yaptı

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim alan Çayırovalı minikler için renkli bir etkinlik gerçekleştirildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Çocuk Kulübü’ndeki öğrenciler, anneleriyle birlikte pasta yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüpleri, renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ sloganıyla, Çayırova’nın yarınlarını geleceğe en güzel şekilde hazırlayan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde son olarak veli-öğrenci pasta yapımı etkinliği düzenlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Çocuk Kulübü’nde eğitim alan Çayırovalı minikler, anneleriyle birlikte atölyede buluştu ve pasta hazırladı. ‘Annemle Pasta Yapıyoruz’ etkinliğinde bir araya gelen veli ve öğrenciler, pastalarını gönüllerince hazırlayıp, diledikleri şekilde süslediler.

BİRBİRİNDEN GÜZEL PASTALAR ORTAYA ÇIKTI

Renkli anların yaşandığı etkinlikte, Çayırovalı çocukların mutluluğu ve neşesi gözlerinden okunurken, veliler de çocuklarıyla bir arada etkinlik yapabilmenin keyfini çıkardı. Program sonunda birbirinden güzel pastalar yapan anneler ve çocuklar, büyük bir keyifle süsledikleri pastaları afiyetle yedi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde yavruları eğitim gören veliler, bu güzel etkinlikten ötürü, çocuk kulübü öğretmenlerine teşekkürlerini iletti.