Çayırovalı kadınları memnun eden proje

Çayırova Belediyesi’nin projelendirdiği Kadın El İşi Ürünleri Satış Noktası’nda, el işi ürünlerini Çayırovalılarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar projeden çok memnun.KOCAELİ (İGFA) - Yaklaşık iki yıl önce Çayırova Belediyesi ve Çayırova Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ortak projesiyle hayata geçirilen ‘Kadın El İşi Ürünleri Satış Noktası’nda el eşi ürünlerini satan kadınlar, projeden büyük bir memnuniyet duyuyor.

Çarşamba Pazarı girişinde kurulan tezgahta, el emeği göz nuru ürünlerini, Çayırovalılarla buluşturan kadınlar, uygulamanın hem maddi hem de manevi olarak kendilerine katkıları olduğunu dile getiriyor.

Son üç yıldır el işi ürünleri yaptığını aktaran Safiye Meyhvene, “Çayırova Atatürk Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Hemen hemen üç yıldır el işiyle uğraşıyorum. Son yıllarda örgü oyuncak ve anahtarlık merakım başladı. Kursuna gittim, satış yapmaya karar verdim ve Çayırova Belediyesi’nin projesiyle karşılaştım. Buranın maddi ve manevi olarak bize katkısı oldu. Burada arkadaşlarımızla çevre edindik. Satışlarımız da güzel oluyor. Belediyemiz de sağ olsun bize bu imkanları verdi” dedi.

Pazar sayesinde tüm Çayırova halkına ulaştıklarını belirten Ayşe Sarısoy, “Çayırova Mahallesi’nde ikamet ediyorum ve küçüklüğümden beri el işi yapıyorum. Buraya geldikten sonra da bütün Çayırova halkı ve pazarı bilen herkes benim ürünlerimi görüyor. Maddi olarak bana baya bir katkısı oldu. Maneviyat olarak da arkadaş ediniyoruz, çevre ediniyoruz, tanıdıklarımız çoğaldı ve sosyal faaliyet oldu bizim için. Katkılarından ve bize bu imkanı sağladığından ötürü belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.