Çayırova’dan deprem bölgesine 5 iş makinesi

Çayırova Belediyesi, deprem bölgesi için imkânlarını seferber ediyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen deprem dolayısıyla yardım kampanyası başlatan ve bölgeye arama kurtarma timini gönderen Çayırova Belediyesi, deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarında görevlendirilmek üzere Kahramanmaraş’a 5 iş makinesi, 5 operatör ve bir kamyonet gönderdi.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede yapılan çalışmalara destek olmak için hemen harekete geçen Çayırova Belediyesi, ilk olarak bölgeye arama kurtarma timi gönderirken ardından da yardım kampanyası da başlattı. Depremin yaralarını sarmak için imkânları seferber eden Çayırova Belediyesi , Kahramanmaraş’a beş iş makinesi, bir kamyonet ve 5 iş makinesi operatörü gönderdi.