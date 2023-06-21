Çayırova’da yollara konfor geldi

Çayırova Belediyesi, ilçedeki yol konforunu arttırmak ve yayaların güvenli ulaşımını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, ilçe genelinde yol konforunu arttırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akse Mahallesi’nde asfalt serim işlemini tamamladı.

İlk olarak Akse Mahallesi’nde belirlenen sokaklarda 35 bin metrekare söküm yapan ekipler, daha sonra yeni asfalt serimi için düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar kapsamında yollara ilk olarak 13 bin ton PMT serimi gerçekleştirildi. Daha sonra ise 7 bin ton binder asfalt serimi yapılarak yollardaki konfor arttırıldı.

KALDIRIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Asfalt serimi yapılan yollarda kaldırım ve bordür taşı çalışmaları da devam ediyor. Yeniden asfaltlanarak yol konforunun arttırıldığı sokaklarda, yayaların güvenliği için de harekete geçen ekipler çalışmalarına hız kazandırdı. Akse Mahallesi’ndeki bordür ve kaldırım imalatı tamamlandıktan sonra bölge sakinleri daha rahat kaldırımlara kavuşacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Akse Mahallesi’nde hızlandırdıkları 15 bin metre bordür ve 20 bin metrekare kaldırım imalatını kısa sürede tamamlayacak.