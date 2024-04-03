Çayırova’da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki mezarlıklarda bakım çalışması gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca mezarlıklarda gerçekleştirdikleri bakım ve onarım çalışmalarına Ramazan Bayramı öncesinde hız kazandırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akse ve Şekerpınar Mahallelerinde yer alan mezarlık alanlarında yabani ot temizliği yapıyor. Öte yandan mezarlıklarda yürüyüş yollarının ve ağaçların da bakımı gerçekleştirilirken, haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları da yürütülüyor.

Çayırovalı ilçe sakinlerinin Ramazan Bayramı’nda yapacakları kabir ziyaretlerinin daha temiz ve bakımlı ortamda gerçekleştirmeleri için çaba sarf eden Çayırova Belediyesi ekiplerinin bu çalışmaları, ilçe sakinleri tarafından da takdirle karşılanıyor. Yaklaşan bayram öncesinde en çok ziyaret edilen alanların başında gelen mezarlıklar, hummalı bir çalışmayla bayrama hazır hale getiriliyor.